Milano Pride, “centrodestra incapace anche di un gesto simbolico”

(red.) Il Consiglio regionale della Lombardia ha bocciato la mozione urgente presentata dal M5S Lombardia e sottoscritta dalla consigliera Bocci del PD e dal consigliere Carretta di Azione, che chiedeva di illuminare simbolicamente Palazzo Pirelli, sede dell’istituzione, in occasione del prossimo Milano Pride 2021.

Simone Verni, consigliere regionale del M5S Lombardia, dichiara: “La bocciatura della mozione è inquietante. Il centrodestra non è in grado nemmeno di fare un gesto simbolico e positivo per le persone gay, lesbiche e trans. Ricordo che se la compagine di Fontana vuole fare qualcosa di concreto per le persone LGBT, la mia proposta di legge antidiscriminatoria è pronta per essere votata da oltre un anno e mezzo.

Purtroppo nel centrodestra prevale una mentalità retrograda e bigotta. Altro che Lombardia dinamica, eccellente e veloce: questa regione è capace solo di esprimere una cultura buona per un’italietta anni venti, intrisa di moralismo e di inutile perbenismo. Il pride è una manifestazione di libertà e diritti. Il centrodestra dovrebbe prenderne atto”.