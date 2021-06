Sostegni bis, Lega: più controlli sui gessi di defecazione

(red.) “Oggi, in commissione Ambiente, la Lega ha proposto nel parere al decreto Sostegno bis di inserire un’osservazione finalizzata a migliorare e rendere possibile il controllo dei gessi e dei carbonati di defecazione. Proposta approvata dalla maggioranza e dal Governo. Un impegno corale che ha permesso di trovare la convergenza su un tema delicato e di grande attualità e che non solo mira a garantire la massima tutela dell’ambiente e dell’agricoltura, ma che vuole dare un segnale forte anche rispetto agli ultimi accadimenti. È giusto si effettuino maggiori controlli e che, al contempo, vengano tutelati tutti coloro che svolgono correttamente e onestamente il loro lavoro, proteggendo così sia l’ecosistema che il settore imprenditoriale che opera correttamente per lo sviluppo dell’economia circolare”.

“Oltre a questo primo impegno abbiamo già pronto un emendamento da presentare in commissione al decreto semplificazioni per intervenire definitivamente dal punto di vista normativo su una problematica che si protrae da troppo tempo”. Lo dichiarano in una nota gli onorevoli Simona Bordonali, Eva Lorenzoni, Giuseppe Donina, Paolo Formentini e Raffaele Volpi.