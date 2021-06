Biciclette sui treni, Carretta: “Da Trenord posizione incomprensibile”

(red.) È di oggi la dichiarazione dell’Amministratore Delegato di Trenord Stefano Piuri, la società del servizio di trasporto pubblico ferroviario di Regione Lombarda, che ha preoccupato le opposizioni. I posti per le biciclette, sui convogli, sono e saranno limitati perché la bicicletta non può essere considerata un mezzo di trasporto, ma solo turistico.

Il consigliere regionale di Azione, Niccolò Carretta ha reagito prontamente protestando: “Se è questa la visione della bicicletta da parte della dirigenza di Trenord si capiscono molte cose sulle modalità utilizzate per governare il servizio di trasporto. Regione Lombardia e l’Assessore Terzi che dicono? Considerare la bicicletta – prosegue Carretta – non un mezzo con cui spostarsi per andare al lavoro o a scuola rappresenta un modo di guardare al futuro diametralmente opposto da noi e da quello che vogliono milioni di lombardi visti anche gli altissimi livelli di smog. La strada dovrebbe essere quella di permettere a sempre più persone di portare la propria bicicletta o il proprio monopattino sul treno, fermo restando che a monte servirebbe un drastico cambio di passo nella gestione di tutto il trasporto ferroviario regionale ”.