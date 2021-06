I parlamentari della Lega sulle riaperture: “Con buonsenso verso nuova normalità”

(red.) “Grazie alle riaperture proposte dalla Lega fin dal suo ingresso nel governo, oggi il Paese fa un passo avanti verso quella nuova normalità tanto attesa dai cittadini italiani”, si legge in un comunicato firmato dai parlamentari bresciani del Carroccio: il senatore Stefano Borghesi, i deputati Raffaele Volpi, Paolo Formentini, Simona Bordonali, Matteo Micheli, Beppe Donina ed Eva Lorenzoni.

“Da oggi, ove i dati lo consentono, si può tornare a consumare al bancone di un bar o prenotare al chiuso di un ristorante. L’insistenza della Lega e di Matteo Salvini ha dato una spinta determinante in questo senso all’azione dell’esecutivo, risultati che certamente non sarebbero stati possibili restando all’opposizione. Avanti verso nuove riaperture con buonsenso e nel rispetto delle indicazioni scientifiche per un ritorno alla normalità e alla vita, la strada tracciata è quella giusta”.