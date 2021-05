Stragi sul lavoro, “Regione ha gli strumenti per cambiare le cose”

(red.) Raffaele Erba (M5S Lombardia): “Oggi siamo insieme alle sigle sindacali davanti a Regione Lombardia per dire basta, fermiamo la strage nei luoghi di lavoro. Un elenco che aumenta e che impone un’attenzione perché sulla sicurezza nel mondo del lavoro serve un cambio di paradigma. Vediamo solo che il profitto, purtroppo, è messo davanti al diritto e alle norme basilari per poter garantire la sicurezza. Ogni giorno in regione Lombardia si allunga l’elenco degli infortuni sul lavoro, spesso tragici, per questo dobbiamo agire, dobbiamo avere gli strumenti per poter cambiare le cose e l’organo regionale lo può fare, ad esempio, trovando fondi per creare un sistema virtuoso e premiate per aiutare le imprese ad investire in sicurezza, perché con meno infortuni abbiamo meno ospedalizzazione e quindi meno costi sociali, così avremmo le risorse necessarie da investire in prevenzione. Questo è un meccanismo messo già in atto da Inail e che Regione può rafforzare. Siamo capofila economico? E allora dobbiamo esserlo anche su questo tipo di intervento. Inoltre servono più controlli e più impegno sulla formazione per sensibilizzare i lavoratori e, soprattutto, i datori di lavoro che devono credere sempre di più nella sicurezza sui luoghi di lavoro”, conclude il pentastellato Erba