Dl Recovery, “turismo strategico, estendere superbonus anche ad alberghi”

(red.) “Il sistema turistico lombardo rappresenta un settore strategico della nostra economia e come tale va supportato con tutti gli strumenti a disposizione. È incomprensibile come il Governo abbia deciso di stralciare dal Dl Recovery approvato in Consiglio dei Ministri, gli incentivi del superbonus al 110% per la riqualificazione di alberghi e strutture ricettive.

Sostenere i gestori nell’innovazione del patrimonio alberghiero esistente significa dare un segnale e un contributo concreto a un sistema già messo in ginocchio dalla pandemia. L’esclusione degli alberghi dal superbonus va contro ogni tentativo di ripartenza dei nostri territori e delle loro economie”.

“La nostra regione può e deve rilanciare le sue bellezze puntando a un turismo italiano e straniero. Dalle montagne ai laghi alle città d’arte ai tantissimi borghi, la Lombardia offre un mix sapiente di arte, natura e cultura che va valorizzata a tutti i livelli. Anci Lombardia si unisce all’appello del Presidente di Anci nazionale Decaro affinché la misura del superbonus al 110% venga inserito nel decreto in fase di conversione”.

Queste le dichiarazioni del Presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra in merito all’esclusione delle strutture ricettive dal superbonus previsto nelle misure del Dl Recovery approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri.