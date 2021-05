Vaccino a irregolari, Mammì: “Meritiamo tutti di riprenderci le nostre vite”

(red.) “Una dose di vaccino per homeless e migranti irregolari aiuta a combattere la circolazione del virus. Non viviamo sotto una campana di vetro quindi chi calpesta le nostre strade, respira la nostra aria, deve essere vaccinato.

Non possiamo farne più un discorso di bieco razzismo, di classe superiore dettata dal timbro del lombardo DOC con il Pil giusto come fa qualche politico”, così Gregorio Mammì, consigliere regionale del M5S Lombardia sulla campagna vaccinale per irregolari e senzatetto.

“Siamo tutti esseri umani dentro una pandemia mondiale che ha bloccato le nostre vite, falciato i nostri nonni, ucciso i sogni di piccoli e medi imprenditori e qualche politico regionale è ancora qui oggi a farne una questione razziale, personale, bieca. Andiamo avanti con le vaccinazioni. Bene se le associazioni di volontariato vorranno aiutare la campagna vaccinale per homeless e migranti irregolari, meritiamo tutti di riprenderci le nostre vite”, conclude Mammì.