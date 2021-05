Losio, Zacchi, Gozzini, Reboldi: nuovi incarichi nella Lega bresciana

(red.) Nuovi incarichi organizzativi nella Lega di Brescia. “In un contesto socio-economico particolarmente difficile, con all’orizzonte dei nuovi traguardi atti a risollevare le sorti dei nostri territori, la segreteria provinciale della Lega per Salvini Premier di Brescia con il referente provinciale Alberto Bertagna, i parlamentari, l’assessore e i consiglieri regionali, i sindaci, gli amministratori dei vari comuni e tutti i militanti si propongono quali promotori del rilancio e dello sviluppo sociale ed economico e a tutela dei territori bresciani”, si legge in un comunicato del Carroccio.

“Per queste motivazioni, in un’ottica di nuovo rilancio”, continua la nota, “la segreteria provinciale bresciana della Lega ha nominato le seguenti nuove figure, ringraziando i predecessori che hanno svolto un ruolo eccellente e che saranno al fianco di chi, da oggi, si appresta ad una nuova esperienza di importante rilevanza per la Lega bresciana e, di conseguenza, per tutta la nostra provincia”.

• Fabio Losio sarà il coordinatore degli Enti locali;

• Igor Zacchi, sindaco di Mairano, sarà il coordinatore dei sindaci e degli amministratori della Lega bresciana;

• Alberto Gozzini ricoprirà il ruolo di coordinatore per la comunicazione;

• Marco Reboldi sarà il responsabile del tesseramento.