Zambelli “Larve da mangiare, ma l’Ue non dovrebbe avere altre priorità?”

(red.) Dopo il parere favorevole del comitato sulle piante, animali, cibo e mangimi, composto da rappresentanti degli Stati Membri e della Commissione, per l’autorizzazione di immissione sul mercato delle larve della farina ad uso alimentare, l’on. Stefania Zambelli interviene con una nota stampa: “La notizia del via libera da parte dell’UE agli insetti da tavola ci lascia senza parole. I vermi, infatti, potranno essere utilizzati come farina o interi, per la produzione di pane, biscotti, barrette, cracker e altri cibi. Sto seguendo con molta preoccupazione l’evolversi della vicenda: pur essendo solamente il primo via libera agli insetti “commestibili”, altri undici tipologie di insetti sono in lizza per entrare nelle nostre tavole, attualmente al vaglio dell’agenzia europea per la sicurezza alimentare.”

“Ritengo vergognoso che in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, l’UE si preoccupi di autorizzare insetti e larve da mangiare. Dopo il nutriscore, dopo il via libera alla carne sintetica e dopo le proposte di etichettatura di carni, vini e salumi, gli insetti da tavola non sono altro che l’ennesimo schiaffo contro i nostri produttori, la tradizione enogastronomica italiana e tutto il comparto alimentare del Made in Italy”, ha concluso l’On. Zambelli.