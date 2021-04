Centro Vaccinale di Iseo, “funziona nonostante Fontana, Moratti e Bertolaso”

(red.) Il Partito Democratico del Sebino e della Franciacorta, unitamente al circolo PD di Iseo, sta seguendo da tempo e attentamente, insieme ai propri rappresentanti provinciali e regionali, l’evolversi della situazione del centro vaccinale di Iseo.

“Ci riempie di soddisfazione e serenità vedere che nonostante ampi disguidi, gravi carenze organizzative ed evidenti incapacità politiche regionali , ora il centro vaccinale sia operativo e funzionante.

Per questo dobbiamo ringraziare il Governo e il generale Figliuolo. Grazie al nuovo sistema delle poste ora è possibile effettuare prenotazioni e vaccini in tempi e modalità accettabili. Modello che ha soppiantato quello disastroso e imbarazzante di Aria spa”.



Il Pd Sebino, però, non contesta soltanto i vertici regionali: “Imbarazzo che proviamo anche per le dichiarazioni del sindaco di Iseo Ghitti”, si legge nella nota, “che indirizza i suoi ringraziamenti per la situazione normalizzata ai destinatari sbagliati.

Vanno infatti ringraziati non Fontana, Moratti e Bertolaso, ma tutti coloro che NONOSTANTE Fontana e Moratti e Bertolaso hanno cercato di offrire un servizio il più possibile umano, efficiente e vicino al cittadino: volontari CRI, protezione civile zonale, personale sanitario dell’ASST Franciacorta, il direttore sanitario e la responsabile del servizio vaccinazioni” .