Riapertura della scuola e covid, “nulla è stato fatto su prevenzione e tracciamento”

(red.) «La soddisfazione di vedere i bambini e ragazzi tornare sui banchi, va di pari passo allo sconforto nel constatare come, ancora una volta, Regione Lombardia arrivi impreparata all’appuntamento. Nulla è stato fatto in termini di prevenzione e tracciamento. Poco o niente in tema di trasporto pubblico. Dei test rapidi promessi da Regione Lombardia, che il Movimento Cinque Stelle chiede da ormai un anno, negli Istituti non c’è traccia. La scuola riapre per bocciare ancora una volta l’impreparazione di questa amministrazione regionale». Sono le dichiarazioni di Raffaele Erba, consigliere regionale del M5S.