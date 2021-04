Cooperativa Esercenti Farmacia: quattro Rsu alla Fisascat Cisl

(red.) I lavoratori della CEF, la Cooperativa Esercenti Farmacia che ha il suo quartier generale a Brescia con 270 dipendenti e che nell’ambito della distribuzione farmaceutica è la prima azienda per quote di mercato in Italia, hanno confermato piena fiducia e apprezzamento al lavoro dei delegati della Fisascat Cisl provinciale, eleggendo ai quattro posti disponibili nella RSU quattro suoi candidati.

“E’ un risultato di grande soddisfazione – commenta Paolo Tempini, segretario generale di Fisascat Brescia – che riconosce innanzitutto il lavoro dei nostri delegati e che rafforza il grande impegno della nostra categoria nella contrattazione aziendale, nella rappresentanza e nella tutela dei lavoratori”.