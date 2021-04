Agenti feriti a Canton Mombello, “sicurezza e sovraffollamento sono i temi caldi”

(red.) Marina Berlinghieri, deputata del Pd di Brescia, è intervenuta sul ferimento dei due agenti ieri nel Carcere di Canton Mombello: “Esprimo massima solidarietà agli agenti della polizia penitenziaria feriti ieri sera da un detenuto di Canton Mombello.

La sicurezza all’interno delle carceri italiane è la condizione necessaria per tutelare i lavoratori e per permettere ai detenuti di scontare la pena in vista di un reinserimento nella società”.

“Sulle carceri credo quindi fondamentale che il Governo apra un focus sia per garantire più sicurezza ad agenti e operatori che lavorano nelle strutture, sia per dare una risposta al sovraffollamento che in molti casi rende difficile la convivenza tra i detenuti.

Dal prezioso dialogo tra chi vive il carcere, tra i sindacati di polizia e le associazioni dei diritti del carcerato, passa l’individuazione di strategie più efficaci”.