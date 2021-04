Agenti feriti a Canton Mombello, “servono maggiori tutele per i poliziotti”

(red.) “E’ un fatto gravissimo quanto accaduto ieri alla casa circondariale di Brescia. Due agenti di polizia penitenziaria, ai quali va tutta la nostra solidarietà, hanno subito gravi lesioni mentre stavano prestando servizio. Un magrebino detenuto presso la struttura ha infatti lanciato contro i due poliziotti una bomboletta di gas in dotazione, dopo avere devastato la propria camera di pernotto. Tali situazioni non si devono più ripetere. Servono maggiori tutele per le forze di polizia e per chi presta servizio dentro e fuori le nostre carceri garantendo la sicurezza di tutti i cittadini.”

Così i parlamentari bresciani della Lega: Simona Bordonali, Stefano Borghesi, Giuseppe Donina, Paolo Formentini, Eva Lorenzoni, Matteo Micheli, Raffaele Volpi.