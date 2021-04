“Rimbocchiamoci le maniche”: iniziativa dei Verdi per il fiume Mella

(red.) Europa Verde Brescia organizza un’iniziativa volta a sensibilizzare sul degrado presente nelle zone verdi adiacenti al Fiume Mella, simbolo della nostra città di Brescia. “Educare al rispetto del territorio è uno dei nostri obiettivi. Partire da gesti semplici ma significativi per incidere sulla coscienza di tutti. Aspettiamo i nostri iscritti e simpatizzanti ma anche tutte le persone interessate all’iniziativa, con lo slogan RIMBOCCHIAMOCI LE MANICHE. Ritrovo l’8 maggio a Ponte Crotte alle ore 10.00″.

Dacci una mano a ripulire almeno parzialmente uno dei simboli della nostra città, notoriamente lasciato all’incuria!

● Cosa ti serve?

Guanti da lavoro

sacco d’immondizia grande

(Facoltativo) Arpione per infilzare i rifiuti più ostici!

● Appuntamento alle ore 10:00 di sabato 8 maggio a Ponte Crotte (incrocio con via Franchi-Pista ciclabile sul Mella), via Crotte

● https://maps.app.goo.gl/ezhVMpixYgihcTWt8

● Tutto sarà svolto in ottemperanza delle misure di distanziamento e

protezione individuale previste dalle normative anti Covid-19.