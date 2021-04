Riaperture, Fontana (Lombardia) spinge: “Pronti in una settimana”

(red.) Al vertice tra il Governo e le Regioni di ieri, giovedì 15 aprile, con la bozza sulle linee guida per il programma delle varie riaperture, sembra che a spingere di più sia stato il presidente della nostra regione Lombardia Attilio Fontana. Tanto da dire che “già dalla prossima settimana si possano stabilire procedure per le riaperture. Fondamentale è che tutti noi proseguiamo a comportarci con grande senso di responsabilità affinché ogni allentamento non sia vissuto come un liberi tutti”.

E il governatore sottolinea anche il miglioramento della situazione del contagio con l’indice Rt a 0,78 e incidenza di 162 casi ogni 100 mila abitanti. Sulla base di questo, il presidente Fontana vede una situazione epidemiologica da zona gialla già entro una settimana e nonostante l’attuale decreto dica che zone del genere non ci potranno essere almeno fino al 30 aprile.

u questo fronte sempre la Lombardia, che è tornata in zona arancione da lunedì 12 aprile, intende riaprire bar, ristoranti, cinema, teatri, piscine e palestre come già il governatore aveva proposto al Comitato tecnico scientifico.