Verdi-Europa Verde a San Gervasio: il coordinatore sarà Luigi Mighetti

(red.) E’ stata costituita l’associazione locale dei Verdi-Europa Verde San Gervasio (BS), “che inizierà a interagire con la cittadinanza per una migliore qualità della vita dei nostri concittadini ed il benessere dei nostro territorio”. In particolare l’associazione si dichiara contro l’ipotesi della giunta di San Gervasio di cementificare ulteriormente 150.000 metri quadrati circa per creare un nuovo villaggio che dovrebbe ospitare un migliaio di persone: “Vorremmo orientare l’amministrazione verso un nuovo piano urbanistico a crescita zero come se ne sta già parlando in vari comuni d’Italia”.

Tra le altre priorità dei Verdi di San Gervasio c’è, poi, l’abolizione del progetto Gambarina dove l’amministrazione vuole cancellare un tratto di roggia secolare e cementificare il nuovo corso d’acqua. “Ricercare l’equilibrio ambientale, per non depauperare inutilmente le risorse disponibili, combattendo il consumo di suolo e la sua cementificazione”.

C’è, infine, la valorizzazione del tessuto economico imprenditoriale locale, supportando l’adozione, da parte delle aziende, di pratiche sostenibili a vantaggio dello sviluppo aziendale e dell’ambiente di lavoro.

Il lavoro dell’ associazione locale di San Gervasio, di cui il referente locale sarà Luigi Mighetti, sarà quello di crescere come espressione politica trasversale rispetto alla consueta distinzione degli schieramenti storici dei partiti, “perchè la salvaguardia della salute dei cittadini non è nè di destra e nè di sinistra ma è un problema che riguarda tutti”.