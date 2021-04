Hub Brescia, Girelli: “Organizzazione per accelerare la campagna di massa”

(red.) “L’apertura di un hub vaccinale alla Fiera di Brescia è una svolta vera, oltre che un’operazione carica di significato simbolico per un territorio come il bresciano che ha sofferto moltissimo”. Lo sottolinea in una nota il consigliere regionale del Pd Gianni Girelli. “Ora occorre non perdersi in pratiche burocratiche e puntare subito alla massima organizzazione e al totale coinvolgimento di tutti gli attori, compresi i sindaci, per avviare e accelerare la campagna di immunizzazione di massa. Le direttive nazionali sono chiare, prima possibile dobbiamo proteggere le persone anziane e fragili, poi il resto della popolazione divisa per fasce di età. Il tutto impedendo con ogni mezzo gli spiacevoli episodi dei saltafila”.

“Grazie alla regia nazionale e una nuova ritrovata sinergia tra il Governo e la Regione, finalmente si inizia a progettare il futuro. Sperando che l’incognita delle forniture di dosi sia presto risolta e che già da fine aprile arrivino in grandi quantità le fiale di tutti i vaccini disponibili sul mercato, ora occorre correre, recuperare i ritardi accumulati e soprattutto rassicurare la popolazione. Anche a causa della contraddittorietà delle informazioni e delle decisioni sull’uso di alcuni preparati, sono infatti molte le richieste di spiegazioni da parte dei cittadini. Considerati i legittimi dubbi, serve che Regione avvii una massiccia e capillare campagna di comunicazione sull’opportunità della vaccinazione. Solo grazie a un’alta adesione in tempi brevi usciremo da questa difficile fase”.