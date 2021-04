Coronavirus e riaperture, ministra Gelmini: “Già in aprile, poi ripartire a maggio”

(red.) Prime riaperture già negli ultimi dieci giorni di aprile e ripartire a maggio. E, grazie alle dosi di vaccino previste nelle prossime settimane, anche raggiungere l’immunità di gregge tra agosto e settembre. E’ quanto auspica la ministra bresciana agli Affari regionali e Autonomie Mariastella Gelmini che ieri, venerdì 9 aprile, si è espressa in questo modo prima a livello nazionale e poi dalle telecamere di Teletutto.

Ma la stessa ministra ha anche sottolineato che la condizione per poter arrivare a quegli obiettivi è di aumentare la percentuale di vaccinati. Ha anche sottolineato come l’arrivo nella settimana di Pasqua di 3 milioni di dosi abbia permesso alle regioni di fare scorta per continuare a somministrare a spron battuto. Per questo motivo l’obiettivo espresso dalla bresciana è di concedere una serie di riaperture già a partire dalla seconda metà di aprile.