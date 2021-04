Carretta (Azione) sugli ambulanti: “Loro frustrazione comprensibile”

(red.) Niccolò Carretta, consigliere regionale di Azione commenta le ultime manifestazioni di ambulanti, ristoratori ed esercenti: “Frustrazione comprensibile a cui deve seguire una coraggiosa risposta politica. Stiamo parlando di famiglie intere che da un anno soffrono una doppia crisi, quella sanitaria e quella economica, soprattutto a Bergamo, Brescia e Milano dove tutto è arrivato “prima”. E’ il momento, per la politica, di saper leggere la situazione e proporre aiuti concreti non per il sostentamento del quotidiano, ma per una vera e propria ripartenza affinché possa voler dire “resistere” per chi è sull’orlo del precipizio, ma anche “rilancio” per chi ne avrà le possibilità. Concordo con Carlo Calenda, il leader del partito di cui faccio parte: le manifestazioni di questi giorni rappresentano la voce più in difficoltà del paese, non solo fascisti, estremisti o evasori come purtroppo molta della classe dirigente pensa.

C’è bisogno – dichiara Carretta – di fissare una data per le riaperture e Azione, compatibilmente con il piano vaccinale, propone il 15 maggio spingendo affinché le banche allunghino i mutui garantiti dallo Stato, una proposta concreta e utile che troverebbe il favore anche di Bankitalia e ABI”.