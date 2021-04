Attentato incendiario in via Morelli, Azione: “Stupidità, ignoranza e violenza”

(red.) “Stupidità, ignoranza e violenza. Non ci sono altre parole per descrivere l’ignobile attacco di questa mattina al centro anti-Covid19 di via Morelli“.

Brescia in Azione condanna fermamente il gesto ed esprime solidarietà non solo alle autorità locali, “ma anche a tutti i generosi concittadini bresciani che hanno contribuito, con le loro donazioni, alla campagna AiutiAMOBrescia che ha permesso l’istituzione dell’hub sanitario. Ci auguriamo che presto i colpevoli vengano consegnati alla giustizia”.