Attentato incendiario in via Morelli, “sconcertante, incomprensibile e inaccettabile”

(red.) “Un gesto sconcertante, incomprensibile e inaccettabile”. Così il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, commenta quanto accaduto questa mattina all’alba in via Morelli.

“Per ora non ci sono rivendicazioni e pare si sia trattato dell’azione di un singolo, resta però la gravità di un atto riprovevole, che ha colpito una struttura che si occupa di vaccini e tamponi, gestita dalla Protezione civile e dagli alpini, su suolo comunale. Attendiamo che le indagini facciano il loro corso per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e individuare i responsabili, fortunatamente i danni sono stati limitati e non hanno compromesso l’attività del centro, che già da questa mattina è ripresa normalmente”.