Attentato incendiario in via Morelli, FI: “Persone prive di umanità e dignità”

(red.) “Condanna dura e risoluta all’attacco al Centro vaccinale di via Morelli, colpito questa mattina con una bottiglia molotov da persone prive di qualsiasi umanità e dignità”. Lo dichiarano in una nota stampa Paolo Fontana, coordinatore cittadino di Forza Italia, e Paola Vilardi, in rappresentanza del gruppo consiliare di Forza Italia in Loggia.

“In un momento così difficile per tanti e tenuto conto della necessità di procedere celermente con le vaccinazioni per così poter tornare presto alla vita normale e sconfiggere il Covid , questi atti colpiscono l’intera comunità ed il buon senso.

Ciò non deve far arretrare l’impegno che si sta attuando da parte di tutto il mondo socio-sanitario per supportare la campagna vaccinale nazionale. Al personale sanitario ai volontari e agli Alpini , impegnati nel centro, rinnoviamo la nostra solidarietà e sostegno”.