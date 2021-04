Attentato incendiario in via Morelli, “massima solidarietà a operatori e volontari”

(red.) “Massima solidarietà e vicinanza istituzionale a tutti gli operatori e volontari bresciani impegnati in questa grande battaglia contro il virus. AiutiAMO Brescia è un esempio di grande unità territoriale tra volontariato e mondo sanitario: un patrimonio della città che vogliamo difendere e valorizzare. La campagna vaccinale a Brescia non si ferma. Auspico che le indagini siano svolte in tempi brevi e che i delinquenti che hanno lanciato queste bottiglie siano individuati al più presto”. Lo ha detto l’assessore regionale lombardo Fabio Rolfi in merito al lancio di bottiglie incendiarie contro il centro vaccinale di via Morelli a Brescia.