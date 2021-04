Attentato incendiario in via Morelli, Usip: “Forze dell’ordine troveranno gli autori”

(red.) “Quanto accaduto in nottata è un fatto di una gravità inaudita”, afferma il segretario provinciale del Sindacato di Polizia USIP Daniele Possemato. “Non solo l’atto vandalico in sé che va a colpire una struttura costruita grazie alla solidarietà di AiutiAMO Brescia, ma soprattutto per l’attacco a ciò che rappresenta il Centro Vaccinale di via Morelli.

Fortunatamente”, continua il Segretario USIP, “i danni sono limitati al tendone mensa e anche grazie a questo non ci sono stati feriti, ma ciò non toglie che le Istituzioni riusciranno a rintracciare gli autori di un gesto così scellerato assicurandoli alle proprie responsabilità.

Se questo voleva essere un segnale mirato”, conclude Possemato, “queste persone devono avere ben chiaro che le Forze dell’Ordine non si risparmieranno nel dimostrare, ancora una volta, la propria efficienza anche nel coadiuvare la campagna vaccinale e garantendo serenità agli Operatori sanitari”.