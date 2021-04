Attentato incendiario in via Morelli, “attacco contro tutti noi”

(red.) Anche +Europa ha commentato l’attentato incendiario di via Morelli, a Brescia, contro l’hub vaccinale cittadino: “Lanciare molotov contro il centro vaccinale di via Morelli non fermerà la circolazione del virus e non farà riaprire prima. Le riaperture ci saranno appena sarà sicuro tornare alla vita di tutti i giorni e questa sicurezza può darcela soltanto il vaccino e questo gravissimo atto intimidatorio ha rischiato di ottenere l’effetto contrario.

Rincuora che non ci siano stati feriti e che gli effetti siano limitati a danni alla struttura, senza alcun impatto sullo svolgimento della campagna vaccinale. Quei danni alla struttura vanno a detrimento dell’intera comunità bresciana che generosamente l’ha finanziata attraverso la raccolta fondi AiutiAMo Brescia”.