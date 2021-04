M5S accoglie Giuseppe Conte: è qui per ascoltare il territorio

(red.) “Il Movimento Cinque Stelle Lombardia riaccoglie Giuseppe Conte ed è pronto a lavorare per il futuro. Un futuro che dovrà passare dai territori”, spiega il capogruppo del Movimento Cinque Stelle a Palazzo Pirelli, Massimo De Rosa. “Conte ha detto che ascolterà i territori. La nostra regione è la più provata d’Italia dalla pandemia, complici anche le inefficienze di un’amministrazione il cui mandato è stato un susseguirsi di scandali, errori e disagi per i cittadini. Organizzazione, competenza e merito sono ciò che nei palazzi della politica lombarda mancano da troppo tempo. Senza considerare i risvolti etici e morali legati ai recenti sviluppi dei problemi giudiziari del governatore Fontana. Una sequenza di inchieste che hanno gettato su questa splendida regione, sui suoi cittadini e sulle sue imprese l’ennesima insopportabile ombra. C’è bisogno e grande voglia di ripartire, ma tutti sanno che sarà difficile per la Lombardia riuscirci se non dopo essersi lasciata alle spalle il peso legato ai guai di questa amministrazione. I lombardi hanno voglia di ripartire, esattamente come il Movimento Cinque Stelle, dimostriamo loro che possiamo farlo insieme” conclude De Rosa.