Vaccini, Carretta: speriamo che con Poste Italiane le prenotazioni funzionino

(red.) È intervenuto anche il consigliere regionale di Azione, Niccolò Carretta a seguito della conferenza stampa per la presentazione della nuova piattaforma per la prenotazione dei vaccini in Lombardia: “Auspico che con il nuovo sistema di prenotazioni le cose possano finalmente funzionare. Spero però che Regione Lombardia e Poste Italiane ragionino anche sul caricamento dei dati in tempo reale circa le vaccinazioni eseguite in ogni provincia e comune lombardo suddivise tra le diverse categorie come chiediamo da tempo.

Siamo in una fase complicata e complessa e i livelli di fiducia tra cittadini e Regione sono ai minimi storici. Adottare uno spirito di chiusura e segretezza come stanno facendo da tempo Fontana e Moratti è un errore: sia reso pubblico tutto, fino all’ultimo dato in possesso dagli uffici. L’Europa e l’Italia ci guardano, non possiamo nascondere i nostri risultati sulla vaccinazione”.