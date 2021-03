Girelli, “riconoscere Caregiver è prendere atto della realtà”

(red.) Gianni Girelli, consigliere regionale del Pd di Brescia, è intervenuto sulla figura dei Caregiver. “Da tempo migliaia di persone, spesso per mancanza di valide e sostenibili alternative, si dedicano, con abnegazione e spirito di sacrificio, alla cura e assistenza dei famigliari. Riconoscere formalmente e sostanzialmente la figura del Caregiver significa prendere atto della realtà. Per questo, nell’apprendere che in Lombardia oltre 10 milioni di euro del riparto del Fondo nazionale Caregiver Familiare saranno riconosciuti alle persone che assistono un parente con gravi disabilità, ricordiamo all’assessora Locatelli che il tema della gestione in autonomia di una disabilità non si risolve con un bonus una tantum. Già nel 2018, nella scorsa legislatura, abbiamo presentato un Progetto di Legge articolato che dava ordine e sostanza al tema. Quell’atto però, ripresentato in questa legislatura, giace ancora oggi in attesa di approvazione. Oltre al nostro testo, poi, ricordo che esistono un documento della maggioranza e uno di iniziativa popolare.

Oltre il 20 per cento dei lombardi ha più di 65 anni e spesso, per patologie degenerative o croniche, necessita di cure assistenziali che ricadono il più delle volte sulle famiglie, soprattutto sulle donne. Sull’esempio degli Eurocarer europei, vogliamo che anche da noi con una legge regionale – che certamente necessiterà di una approdo legislativo nazionale – si riconosca la figura del Caregiver Familiare, tutelandola dal punto di vista previdenziale, sanitario e assicurativo. Complice anche la pandemia, crediamo sia utile accelerare l’iter della legge. Per questo invitiamo l’Assessora Locatelli a calendarizzare il prima possibile la discussione in Aula del nostro PDL”.