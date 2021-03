Codacons su portale prenotazioni di Aria spa: giunta lombarda sapeva da tempo

(red.) Alcune rivelazioni sono state pubblicate nella giornata di ieri, martedì 23 marzo, da un ex consigliere dimissionario della società Aria S.p.a., controllata al 100% dalla Regione Lombardia, che ha attaccato la Giunta lombarda di essere pienamente a conoscenza del fatto che il portale di Aria non fosse adatto alla gestione delle prenotazioni per la campagna vaccinale.

“Frasi che ancora una volta dimostrano la totale impreparazione, inadeguatezza e disorganizzazione della Regione Lombardia nella gestione della campagna vaccinale in Lombardia, tutt’ora notevolmente in ritardo rispetto ai piani iniziali”, tuona il Codacons.

Secondo l’associazione che tutela i consumatori, da mesi si sapeva che le Regioni avrebbero dovuto prepararsi alla campagna vaccinale massiva, ma se alcuni Regioni si sono dimostrate virtuose non è questo il caso della Lombardia, tra gli ultimi posti nell’organizzazione. “Un fallimento senza appello che sta costando carissimo alla popolazione lombarda, costretta a sopportare, ancora una volta, una dura zona rossa, e un sovraffollamento degli ospedali e delle strutture sanitarie lombarde“.

“Presenteremo un esposto alla Procura della Repubblica, per ogni persona che ha diritto ad accedere ai vaccini e che non riesce a farlo a causa dell’inadeguatezza della Regione, quest’ultima ne dovrà rispondere.” Conclude il Presidente Marco Donzelli.