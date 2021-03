La Lega Lombarda si riorganizza: nuove nomine per i dipartimenti interni

(red.) Il coordinatore regionale della Lega Lombarda per Salvini Premier, l’on Fabrizio Cecchetti, ha provveduto a nominare i nuovi responsabili dei vari dipartimenti interni alla segreteria regionale,

I nuovi responsabili organizzativi della Lega Lombarda sono il lodigiano Maurizio Bosatra e il deputato bergamasco Daniele Belotti.

Il nuovo responsabile dei sindaci leghisti lombardi è Giacomo Ghilardi , sindaco di Cinisello Balsamo e vice presidente regionale ANCI Lombardia.

I nuovi responsabili enti locali sono il deputato varesino Matteo Bianchi, il deputato lecchese on. Roberto Paolo Ferrari e il deputato milanese Igor Iezzi.

“Ci tengo a ringraziare tutti gli uscenti per il grande lavoro svolto in questi anni per la Lega Lombarda e per il nostro territorio. Con questi nuovi responsabili vogliamo garantire continuità con il passato e avere ancora maggiore slancio per il futuro, guardando già ai prossimi impegni elettorali, con l’importante tornata di elezioni amministrative in programma ad ottobre. La Lega Lombarda intende continuare a svolgere il suo ruolo di sindacato e di sentinella del territorio, raccogliendo le istanze dei cittadini e del mondo del lavoro e delle imprese per convogliarle nella nostra azione amministrativa e politica”, spiega l’on. Fabrizio Cecchetti.