Beccalossi su Rolfi e Del Bono: le istituzioni lavorino insieme per l’emergenza

(red.) “Oggi non è tempo di polemiche, ma di un silenzio composto. E’ il giorno in cui dobbiamo ricordare migliaia di cittadini della provincia di Brescia vittime dell’epidemia. Da bresciana, ho voluto portare al cimitero Vantiniano e poi in piazza Loggia una semplice testimonianza e un ideale saluto ai tanti che non ce l’hanno fatta. Gli scontri anche aspri su ritardi, mancanze e colpe lasciamoli da parte per qualche ora, per rispetto dei nostri morti, delle loro famiglie e di chi ancora oggi sta affrontando questa malattia”.

Lo dichiara Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in Consiglio regionale, a margine della commemorazione organizzata al cimitero monumentale di Brescia per le vittime del Covid.

“Da domani – conclude Viviana Beccalossi – le istituzioni lavorino gomito a gomito per l’unica cosa che conta e cioè uscire da un’emergenza ancora in corso, che oltre a un disastro sanitario sta comportando anche gravissimi problemi economici, a Brescia come nel Paese”.