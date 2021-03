“No alla cementificazione della Gambarina”, Europa Verde scende in campo

(red.) Come annunciato, Europa Verde Brescia ha deciso di coinvolgere i sindaci dei paesi toccati dalla Roggia Gambarina, nella Bassa Bresciana. Nei giorni scorsi, infatti, è stata inviata una lettera agli amministratori di Offlaga, Manerbio, Verolanuova, Pontevico, Milzano, Alfianello e Seniga. “Auspichiamo”, si legge in una nota, “che le amministrazioni si adoperino per sensibilizzare l’amministrazione di San Gervasio per evitare di spostare e cementificare lo storico invaso. Siamo sicuri che verrà accolta la nostra richiesta di aiuto ai Sindaci sensibili ai temi ambientali e alla tutela del territorio; siamo certi, inoltre, che gli amministratori si schiereranno a fianco dei molti cittadini indignati da questa violenza alla nostra già martoriata compagna.

Europa Verde Brescia, quindi, sostiene l’iniziativa indetta dal comitato di cittadini locali per il presidio del 27 marzo (approvato dalla Questura di Brescia per un numero limitato di persone) durante il quale verrà realizzato un servizio televisivo per documentare lo scempio che subirà la roggia in caso che il comune di San Gervasio decidesse di non ritirare il progetto.