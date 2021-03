Cecchetti (Lega): “fondi per altri 46 treni, risposte concrete in Lombardia”

(red.) “La Regione Lombardia guarda sempre avanti e sta facendo un ottimo lavoro per potenziare il trasporto su ferro per migliorare la qualità e la velocità degli spostamenti dei nostri pendolari e viaggiatori, togliendo ulteriori macchine dalle nostre strade”. Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

“Complimenti alla giunta guidata da Attilio Fontana che, dopo aver stanziato a ottobre 479 milioni di risorse proprie per la riqualificazione e l’ammodernamento della rete ferroviaria regionale, e dopo aver garantito un finanziamento di 1,6 miliardi per consentire a Ferrovie Nord di immettere progressivamente 176 nuovi treni per ammodernare la flotta in funzione sulle tratte lombarde, adesso ha stanziato altri 351 milioni di euro per l’acquisto di altri 46 treni nuovi, che saranno consegnati entro il 2025, permettendo quindi un ulteriore avanzamento del programma di rinnovamento della flotta ferroviaria.

Investimenti importanti, anche in ottica Giochi Olimpici del 2026, per avere una mobilità sostenibile e potenziare la rete, per esempio con il nuovo collegamento per lo scalo bergamasco di Orio al Serio, ma anche per l’altro scalo di Malpensa e ovviamente per la Valtellina. Queste sono le risposte concrete della Regione Lombardia per migliorare la qualità e la velocità del nostro trasporto pubblico su ferro e la qualità di vita dei nostri pendolari e dei turisti”.