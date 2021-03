Girelli (Pd): “Enrico Letta, la persona giusta al momento giusto”

(red.) La decisione di Enrico Letta di rimettersi in gioco politicamente in un momento così difficile per la vita del partito e del Paese stesso è una scelta coraggiosa, difficile e non scontata”, sostiene in una nota Gianni Girelli, consigliere regionale del Pd. “Per il Pd rappresenta una grande opportunità perché abbiamo oggi più che mai bisogno di una figura di riferimento autorevole, riconosciuta, capace di guardare al futuro puntando su innovazione a cambiamento”.

“Alla generosa disponibilità dimostrata da Letta”, dice ancora Girelli, “deve ora corrispondere la massima solidarietà e lealtà da parte di tutta la comunità dei democratici. Insieme dobbiamo ritrovare le capacità di costruire una nuova fase politica, con proposte, idee concrete e praticabili, che torni a coinvolgere i cittadini. Oggi serve una ripartenza vera. La sfida per il nostro partito inizia ora. E sono sicuro che Enrico Letta, con il quale ho condiviso in tutti questi anni i momenti buoni e quelli meno, è la persona giusta al momento giusto”.