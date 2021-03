Brescia, è morto Ettore Isacchini, per anni presidente Aler: aveva 77 anni

(red.) Nella notte di giovedì 11 marzo è morto a 77 anni a Brescia Ettore Isacchini. Era molto conosciuto nel mondo politico per essere stato a lungo esponente della Democrazia cristiana e in seguito di Forza Italia. Tra le sue ultime esperienze, quella di presidente dell’Aler (l’Azienda lombarda per l’edilizia residenziale pubblica) dal 2003 al 2018.

In precedenza era stato molto attivo come amministratore regionale tra consigliere, presidente della Commissione Sanità e vicepresidente del Consiglio regionale. La camera ardente di Isacchini è stata allestita all’obitorio dell’ospedale Civile di Brescia in vista del funerale che si terrà lunedì 15 marzo alle 15,30 nella chiesa dei Santi Nazaro e Celso a Brescia.