Garanzia Giovani: formazione e orientamento per i ragazzi disoccupati

(red.) “Regione Lombardia ha stanziato 3,5 milioni di euro per l’attivazione di Garanzia Giovani, una misura innovativa che offre opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro attraverso percorsi personalizzati in funzione dei bisogni individuali” spiega Floriano Massardi, vicecapogruppo in Consiglio Regionale per il Carroccio.

“Obiettivo della misura – prosegue Massardi – è offrire ai giovani disoccupati, tra i 18 e i 28 anni, che non seguono corsi di istruzione e formazione (i cosiddetti NEET – Not in Education, Employment or Training), l’opportunità di incrementare le proprie conoscenze negli ambiti dell’assistenza alle persone, della protezione civile, dell’ambiente, dei beni culturali, dell’educazione e della promozione culturale, attraverso un percorso di Servizio Civile Regionale in grado di aumentarne anche le competenze utili all’inserimento nel mondo del lavoro.

La possibilità di realizzare i suddetti percorsi è demandata agli enti, sia pubblici che privati no profit, iscritti all’Albo regionale degli Enti di Leva civica lombarda volontaria e agli operatori con accreditamento definitivo ai servizi per il lavoro ai sensi della Legge Regionale 22/2006.

La possibilità di iscriversi al bando aprirà martedì 16 marzo e sarà accessibile dalla piattaforma regionale dedicata Bandi Online e rimarrà aperta fino al 15 aprile”.

“La pandemia di Covid19 e la crisi economica che ne è derivata – conclude Massardi – hanno messo in ginocchio il mercato del lavoro, soprattutto tra i giovani: mettere in campo politiche attive a sostegno dei ragazzi, in questo preciso momento storico, è più importante che mai”.