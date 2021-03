Forza Italia Montichiari, Emanuele Boschetti nuovo coordinatore

(red.) Emanuele Boschetti è il nuovo coordinatore cittadino di Montichiari di Forza Italia, nomina transitoria in sostituzione dell’uscente Claudia Carzeri.

Nonostante l’emergenza Covid19, infatti, l’attività politica di Forza Italia a Montichiari non si è mai fermata. Si rinnova così il coordinatore del partito, un movimento politico, storico che da sempre é presente nelle istituzioni e sul territorio monteclarense. Un punto di riferimento per il centro destra.

Dopo l’importante lavoro svolto dalla coordinatrice Claudia Carzeri, che con grande determinazione ha portato le esigenze del territorio in Regione Lombardia, è giunto il momento, per via dei numerosi impegni milanesi, di passare il testimone. Claudia Carzeri è da diversi anni alla presidenza della V Commissione: Territorio, Trasporto ed Infrastrutture.

“Sono orgoglioso di rappresentare Forza Italia Montichiari e ringrazio il direttivo per la fiducia – ha commentato il nuovo coordinatore Emanuele Boschetti – oggi più che mai la politica deve dare risposte, creando soluzioni e non criticità, deve essere vicina alle esigenze ed al territorio. La programmazione dev’essere chiara ed evidente, la progettualità deve mirare allo sviluppo e dare spazio alle idee concrete e credibili”

“Cercherò nel migliore dei modi di proseguire la strada tracciata perfettamente da Claudia Carzeri, per crescere nel consenso dei simpatizzanti e degli attivisti, per sostenere le nostre azioni in Consiglio Comunale.”

“Passo il testimone sicura che l’impegno di Emanuele Boschetti non deluderà le aspettative – ha commentato Claudia Carzeri – raccogliendo tutte le esigenze del territorio e rafforzando ancor di più la crescita del centrodestra monteclarense.”