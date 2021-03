Lombardia, “come mai si vaccinano i detenuti prima degli anziani?”

(red.) “Vaccinare i detenuti prima di anziani, fragili e studenti è ingiusto, se non immorale. Apprendo che settimana prossima, in Lombardia come altrove, dovrebbe iniziare la campagna vaccinale negli istituti penitenziari, ma trovo assurdo che nei giorni in cui la maggior parte dei lombardi si è messa pazientemente in fila in attesa di una chiamata e con solo il 20% degli over 80 vaccinati, si dia una corsia preferenziale alle carceri”.

Lo dichiara Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in Consiglio Regionale, che sul tema ha oggi interrogato il direttore generale Welfare della Lombardia Giovanni Pavesi, durante la seduta della Commissione Sanità.

“Se la motivazione per l’avvio della campagna nelle carceri –prosegue Viviana Beccalossi- è che le stesse sono potenziali cluster di contagio, può bastare vaccinare il personale penitenziario che entra ed esce dalle strutture. In fondo, tutti noi stiamo rinunciando a vedere i nostri anziani per proteggerli, così come bambini e ragazzi non possono frequentare i compagni perchè in dad, con gravi ripercussioni sull’organizzazione delle famiglie. Per non parlare delle molte attività economiche chiuse o aperte a singhiozzo da oltre un anno”.

“Mi auguro –conclude Viviana Beccalossi- che si possa fare un passo indietro sulla questione. Non vorrei mai pensare che fra qualche settimana avremo l’intera popolazione di detenuti vaccinata mentre la maggior parte delle persone perbene aspetta dosi che scarseggiano e non arrivano”.