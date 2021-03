Carretta su vaccini a over80: “Tempi lunghissimi e inattesi”

(red.) Una seduta di Commissione che ha lasciato con non poco sconcertato il Consigliere regionale Niccolò Carretta (AZIONE) che commenta: “Di questo passo, è stato confermato dal nuovo DG al Welfare Pavesi, tutti gli over80 saranno vaccinati solo nella prima metà di maggio, un tempo troppo lungo e comunicato improvvisamente che bisogna, senza se e senza ma, ottimizzare. Sono molto deluso dalle modalità di svolgimento della Commissione poiché non ho avuto tempo di fare tutte le domande che avrei voluto e come me, tutti i miei colleghi. Ci vuole più rispetto per l’Istituzione del Consiglio Regionale”.