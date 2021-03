Sostegno al turismo, Magoni: “Un altro puntello da 4 milioni di euro”

(red.) Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda della Regione Lombardia, commenta la misura approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi.

“Regione Lombardia – sottolinea – è ancora una volta al fianco degli operatori e dei professionisti del territorio, alle prese con una crisi economica gravosa. La misura, che incrementa di 4 milioni la dotazione finanziaria del bando ‘Al Via – Linea Investimenti aziendali Fast’, continuerà a sostenere un’ampia platea di beneficiari. Tra queste spiccano le agenzie di viaggio. Un ulteriore importante contributo per il settore turistico, che sta vivendo una crisi drammatica”.

Le domande di intervento agevolativo potranno essere inviate sino al 30 giugno 2021, solo online sul sito www.siage.regione.lombardia.it.

TURISMO, COMPARTO STRATEGICO. “Si tratta – aggiunge Lara Magoni – di un impegno concreto per migliaia di attività e famiglie, alle prese con evidenti difficoltà. Regione Lombardia dimostra di esserci sempre ed è al fianco di un comparto strategico per l’economia locale e nazionale. Per il rilancio del turismo non vogliamo lasciare indietro nessuno”.

AGENZIE DI VIAGGIO. “Di fatto, il nostro settore è in lockdown da un anno. Regione Lombardia – conclude – sta facendo la sua parte per sostenere l’intera filiera. Ora servono interventi governativi che prevedano misure robuste per aiutare un comparto che vale il 13% del Pil nazionale”.