Lunedì, Letta, Granata e Cottarelli per l’associazione Dieci Giornate

(red.) Lunedì 1 marzo alle ore 20,30 l’associazione Dieci Giornate ospita una importante iniziativa on line organizzata da Fare In Lombardia dal titolo “Fare squadra per uscire dal lockdown”. Sono previsti interventi di Enrico Letta, professore Sciences Po, Parigi e già presidente del Consiglio dei Ministri, Elena Granata, professoressa di urbanistica al Politecnico di Milano e vicepresidente scuola economica civile, Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani. Introduce Gianni Girelli e modera Fabio Pizzul.

La diretta, lunedì 1 marzo alle ore 20,30 si terrà a questi link: Facebook oppure Canale YouTube

L’associazione culturale “Dieci Giornate” nasce con l’intento di contribuire al dibattito culturale e politico della Provincia di Brescia promuovendo momenti di incontro e approfondimenti su temi di attualità politica e culturale del nostro territorio e non solo. Lo spirito di questa associazione nasce all’interno del Partito Democratico ma si apre ben volentieri agli spunti e alle riflessioni di mondi, persone e storie diverse purché volti alla fattibilità concreta e alla crescita collettiva.