Congo, Beccalossi: “Cordoglio di Rifare Italia per i servitori del nostro Paese”

(red.) “Sgomento e profondo cordoglio per la tragica notizia dell’attentato che ha visto coinvolti l’ambasciatore italiano in Congo e un carabiniere della sua scorta. Ai famigliari di questi nostri servitori dello Stato le più sentite condoglianze a nome dell’associazione RifareItalia, con l’auspicio che venga fatto tutto il possibile per fare chiarezza su quanto avvenuto e allo stesso tempo per mettere in sicurezza i nostri connazionali presenti sul posto”. Lo dichiara l’On. Viviana Beccalossi, a nome dell’associazione RifareItalia.