Rolfi a Del Bono, “Covid, finalmente anche tu certifichi il buon lavoro di Regione”

(red.) “Anche il sindaco di Brescia finalmente certifica l’ottimo lavoro che la Regione Lombardia sta svolgendo in materia di tracciamento e gestione della pandemia. Una presa d’atto che arriva dopo mesi di polemiche strumentali, visto che le attività non sono cambiate e stanno consentendo di monitorare anche le nuove varianti che generano preoccupazione nei cittadini. Fa piacere prendere atto di un cambio di narrazione da parte del primo cittadino di Brescia.” Lo ha detto l’assessore regionale lombardo Fabio Rolfi, in merito alle dichiarazioni a mezzo stampa rilasciate dal sindaco di Brescia, Emilio Del Bono.

“Il coinvolgimento dei Comuni nella campagna vaccinale da parte della Regione Lombardia è già in atto, per l’individuazione di luoghi e spazi in cui somministrare le dosi. Una scelta ben differente e infinitamente meno costosa rispetto alle “primule” del commissario Arcuri. La prassi della Regione Lombardia è quella di un approccio sussidiario e di coinvolgimento istituzionale: un metodo efficace e necessario per combattere un nemico comune” conclude Rolfi.