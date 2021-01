Lombardia zona rossa, “Numeri che distruggono il modello Regionale”

(red.) “Numeri, dati, orari, mail, prove concrete che di fatto distruggono l’operato di Fontana e dell’amministrazione del centrodestra in Lombardia. Oggi dopo aver lanciato vaghe accuse di fronte alla nostra richiesta di dati e prove in Aula la Giunta è scappata. Comprendiamo l’imbarazzo nel difendere l’indifendibile, ma qui siamo oltre il senso del ridicolo e della vergogna. Come dimostrato dai dati l’incompetenza dimostrata dal centrodestra in Lombardia è venti volte superiore alla media nazionale. Di fronte a un simile dato, le dimissioni dovrebbero rappresentare non più un’opzione ma un obbligo morale”.

Così il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Regione Lombardia, Massimo De Rosa, commenta i dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità, in merito agli errori commessi da Regione Lombardia nell’invio dei dati relativi alla diffusione del contagio da Sars-Cov2.