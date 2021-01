Francesco Ghiroldi porta il “Caso Iveco” in consiglio regionale

(red.) Il caso Iveco di Brescia arriva in Regione, con un’audizione in Commissione “Attività produttive” richiesta dal Consigliere regionale bresciano del Carroccio Francesco Ghiroldi, che è intervenuto nel merito.

“Iveco è un marchio storico italiano, che come tale dovrebbe essere tutelato dal nostro Governo. Invece oggi rischia di essere acquisita dai cinesi del Gruppo “FAW – First Automobile Works” di Changchun, principale produttore cinese di automobili. Per questo motivo ho fatto richiesta di convocazione urgente di una audizione in Commissione “Attività produttive” delle parti sindacali e delle maestranze della società Iveco, così da poter conoscere al meglio la situazione e l’eventuale stato di avanzamento della trattativa di acquisto.

A preoccuparmi principalmente è il futuro lavorativo degli oltre 4mila dipendenti dei poli produttivi di Brescia e Suzzara. La conservazione dei livelli di impiego territoriali è una priorità imprescindibile. Non è tollerabile che Iveco passi in mani straniere e rimangano sul territorio oltre 1500 famiglie senza garanzie lavorative. Un anno fa dalla Cina è arrivata la terribile piaga del Covid19, che oltre ad aver distrutto migliaia di vite, ha drammaticamente messo in ginocchio la nostra economia. Oggi la Cina è l’unico paese che riporta un’economia nuovamente in crescita. Sarebbe assurdo pensare che dopo aver devastato il nostro tessuto produttivo, arrivassero a comprare le nostre aziende a prezzi di saldo e ci lasciassero con ulteriori disoccupati. I nostri marchi nazionali vanno difesi e così i nostri lavoratori, non possiamo permetterci di essere vittime di dumping cinese”.