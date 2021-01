Carretta (Azione): “Da quanto va avanti la trasmissione errata dei dati?”

(red.) Niccolò Carretta, Consigliere regionale di Azione ritorna sulla polemica dei dati della regione Lombardia e commenta il deposito della richiesta formale al Presidente Fontana di riferire in Aula già domani mattina in Consiglio Regionale: “Non è ancora per nulla chiaro da quanto tempo si è protratto l’errore sulla trasmissione dei dati lombardi al Ministero della Salute che ha obbligato alla DAD migliaia di studenti e alle chiusure migliaia di esercenti. Qualsiasi sia la natura dell’errore – prosegue Carretta – non è accettabile che, ad oggi, la Giunta lombarda non abbia ancora informato i cittadini con trasparenza e chiarezza. Perché – conclude il consigliere bergamasco – se, come dice Fontana, l’errore nell’algoritmo è noto è solo la Lombardia a trovarsi in questa situazione? Soprattutto su questi due punti incentrerò le domande che porrò domani al Presidente Fontana se accetterà, come auspico, di riferire in Aula così come richiesto dalle Opposizioni”.