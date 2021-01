Riforma Sanità, “audizione urgente con i direttori generali delle ATS e della ASST”

(red.) Il M5S Lombardia ha chiesto un’audizione urgente dei direttori generali delle ATS e della ASST per un approfondimento propedeutico ai lavori per la riforma della legge regionale Sanità. Luigi Piccirillo, consigliere regionale del M5S Lombardia, spiega: “La riforma va affrontata in tempi rapidi. Audire i direttori generali delle ATS e della ASST, oltre che le sigle sindacali di rappresentanza di tutti gli ordini professionali sanitari, è propedeutico a costruire un quadro analitico dei bisogni e delle esigenze concrete del sistema.

Inoltre dobbiamo valutare con chi lavora sui territori il progetto di legge, il numero 136, per l’istituzione di una ATS unica del collega Marco Fumagalli, recentemente giudicato prioritario dall’ufficio di presidenza”. Per il consigliere regionale: “La riforma è un’opportunità che va colta nella sua complessità. Il M5S aveva chiesto di audire il direttore generale di azienda zero del Veneto ma la proposta non stata mai presa in considerazione. Vanno però ascoltati tutti con l’obiettivo di superare un modello fallimentare e integrare ospedali e territorio, rivedere il rapporto pubblico-privato e garantire un ruolo ai comuni, enti realmente vicini ai cittadini e capaci di esprimere bisogni di salute pubblica reali e quindi utili per una programmazione coerente”.