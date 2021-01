Acli Brescia: “Crisi incomprensibile, serve una soluzione rapida”

(red.) “Nel messaggio di fine anno alla nazione il presidente Mattarella aveva giustamente affermato: ‘Non viviamo in una parentesi della storia. Questo è tempo di costruttori’. Ecco, con questa crisi di governo, il Paese è servito!”, si legge in un comunicato delle Acli bresciane sulla crisi. “Spiace doverci esprimere con questa amarezza, mentre il Paese sta ancora attraversando il momento più difficile dal Dopoguerra”.

“Se il governo Conte bis ha finora affrontato e anche dato alcune risposte positive alla grave emergenza causata dalla pandemia, restano molte questioni urgenti ancora sul tappeto”, si legge ancora nella nota. “Questioni destinate ad aggravarsi se non affrontate rapidamente e con una strategia di lungo periodo, resa possibile dalle risorse e dalle opportunità del Next generation Ue”.

“Pertanto di fronte a questa incomprensibile crisi di governo”, di ono le acli, “occorre con urgenza trovare una soluzione politica, basata su una forte condivisione programmatica, che dia un orizzonte di futuro all’Italia, pur dentro la doverosa dialettica democratica, soprattutto per adottare efficaci scelte sociali ed economiche, evitando lo spreco di risorse e assicurando un futuro meno precario ne quale il lavoro dignitosi per tutti sia ancora a fondamento della nostra convivenza”.

“Le Acli”, conclude il documento, “confidano nel presidente della Repubblica e nell’azione responsabile dei partiti, per raggiungere rapidamente la convergenza su una maggioranza politica e non solo numerica, nello sforzo di coesione e mettendo da parte contrapposizioni non giustificabili in una situazione come questa”.