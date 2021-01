Lombardia zona rossa? “Serve coinvolgere subito il territorio”

(red.) Si ritiene preoccupato dai dati, ma anche dalla gestione del rapporto tra Istituzioni e cittadini, il Consigliere regionale di Azione, Niccolò Carretta che dichiara: “Le dichiarazioni improvvise del Presidente Fontana non stimolano la formazione del clima di fiducia e collaborazione di cui, invece, avremmo molto bisogno. La confusione regna sovrana tra Governo e Regione e chi ne paga le conseguenze, oltre ai malati e ai decessi che non vanno mai dimenticati, sono studenti, docenti, genitori e tutti i lavoratori che non hanno mezzi e strumenti per organizzare le proprie mansioni e la propria vita. Navigare a vista, dopo un anno, non è più tollerabile. Fontana e Conte lo capiscano in fretta e attivino percorso collaborativo fissando due o tre chiare priorità da tutelare”



Anche per Fabrizio Benzoni, Coordinatore provinciale di Brescia in Azione, è indispensabile costruire un legame con il territorio, ed in particolare dichiara: “Per avere la fiducia dei cittadini servono misure chiare, condivise e di lungo periodo. Il gioco dei colori con aperture e chiusure continue senza una visione di medio periodo non fa altro che danneggiare i già colpiti imprenditori, commercianti, esercenti”.